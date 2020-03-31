Diletta Leotta, evinde temizlik yaparken çekilen fotoğrafını sosyal medyadan paylaşan Leotta'nın takipçileri, fotoğrafı yorum ve beğeni yağmuruna tuttu.

Başarılı spikerin fotoğrafını beğenenlerin arasında Roma efsanesi Francesco Totti'nin de olması dikkatlerden kaçmadı.

Leotta, geçtiğimiz günlerde İtalya'daki yaşanan koronavirüs kriziyle ilgili yaptığı açıklamada çok korktuğunu söylemiş ve halkın birlikte hareket etmesi gerektiğini ifade etmişti.

Leotta yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

Şu an yapabileceğimiz tek şey kendi sağlığımızı düşünmek. Sahadaki futbol oyuncuları gibi bizim de hayatta rollerimiz var ve bu virüse karşı takım halinde hareket etmeliyiz. Endişe içindeyiz ve sabahın ilk ışıklarına kadar siren sesi duyuyoruz. Bende koronavirüse dair bir belirti yok. Karantinada olduğum sürece spor ve yemek yaptım ve bol bol kitap okuyorum.



