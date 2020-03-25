Karantinada bağlama dersi!

Karantinada bağlama çalmayı öğrenmeye çalışan Kartal, “Bu süreci bir şekilde atlatacağız. İnşallah Allah yardım eder kısa sürede atlatırız. Sıkıntı böyle devam ettiği sürece ekonomik hastalık başlayacak. Kötüye doğru gideceğiz. İnşallah kısa sürede bu işi bitiririz ve normal hayata döneriz” dedi ve ekledi: “Bu ligi dondurabilirsin, lider olacak takımı farklı bir şekilde belirleyebilirsin, düşecek takımları düşürmeyebilirsin, aşağıdan gelecekleri yukarıya alabilirsin, ligi artırabilirsin. Birçok değişik senaryo üretilebilir ama bu senaryoları önümüze koymamız lazım. Ekonomi çok önemli. Üstesinden gelmeliyiz.”

İbrahim Kördemirci/DHA