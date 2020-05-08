Karantina ve kısıtlamalardan olumsuz etkilenen atletlere destek

Federasyondan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle gönderilen destek mektubunda, karantina ve kısıtlamalardan olumsuz etkilenen atletler için yapılacak çalışmalarda TAV’ın kendilerine yardımcı olacağı vurgulandı.

TAV Başkanı İpek Özgüden Özen ile genel sekreter Neşe Gündoğan imzalı destek mektubunda şunlar kaydedildi:

"Sayın başkan bildiğiniz üzere, Kovid-19 salgını nedeniyle birçok spor etkinliği gibi, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları ve Dünya Atletizm Şampiyonası da 1 yıl ertelendi. Bu durum aslında atletlerimizin ertelenen organizasyonlara daha iyi hazırlanabilmeleri için bir fırsat olarak değerlendirilebilir. Ancak salgının ülkemizde sosyal yaşamın her alanında olduğu gibi sporda da yol açtığı kısıtlamalarla, tüm sporcularımızın bir belirsizlik ortamı içerisinde olmaları, bunun bir sonucu olarak da motivasyon ve antrenman tempolarının son derece olumsuz etkilendiği günlerden geçmekteyiz. Türkiye’de atletizmin gelişimine katkı sağlamak, çocukları ve gençleri atletizme yönlendirmek, atletizm kültürünü geliştirmek, başta sporcular olmak üzere atletizme hizmet veren antrenör, hakem, idareci ve kulüplere destek olmak amacıyla çalışan vakfımızda kendi mütevazı imkanları dahilinde katkı sunmaya gayret göstermektedir. Ancak biliyoruz ki Türk atletizminin gelişmesi, Avrupa ve Dünya Atletizm Şampiyonaları ile Olimpiyat Oyunları’nda yeni başarılara imza atmasına yönelik gayretlerin başarıya ulaşması, Türkiye Atletizm Federasyonumuzun çaba ve katkıları olmaksızın mümkün olmayacaktır. Bu inançla federasyonumuzun atletlerimiz başta olmak üzere, teknik ekipler ve kulüplerimize yönelik yeni destek ve kolaylaştırıcı girişimlerinizin yanında olmayı sürdüreceğimizi ifade etmek isteriz."

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ise TAV’ın gönderdiği destek mektubundan dolayı memnuniyetini dile getirerek, "Atletlerimiz bu sürecin üstesinden hepimizin desteğiyle gelecek. Önemli olan bu dönemde birlik olabilmektir. Vakıf yöneticilerine ve bu süreçte desteğini esirgemeyen herkese çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.