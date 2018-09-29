Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde bu yıl 37’ncisi düzenlenen Geleneksel Karamürsel Yağlı Pehlivan Güreşleri yapıldı.

Güreş ağası avukat Levent Erdoğan’ın adını taşıyan er meydanında düzenlenen organizasyona, 37’si başpehlivan, 400 sporcu katıldı.

Güreşler için düzenlenen törende, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Karamürsel Kaymakamı Ahmet Narinoğlu, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Karamürsel Yağlı Pehlivan Güreşleri Ağası Levent Erdoğan, siyasi partilerin ilçe başkanları, Karamürselli başpehlivanlar Aydın Demir, Ahmet Taşçı ve Kadir Birlik ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş hazır bulundu.

Organizasyonun finalinde İsmail Balaban’ı yenen Hüseyin Gümüşalan, başpehlivan oldu.

Müsabakalar öncesinde, güreşçilerin ellerindeki Türk Bayrakları ile seyircileri selamlaması büyük beğeni topladı.