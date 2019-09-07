KARAMAN / DHA

Türkiye Satranç Federasyonu tarafından 2-6 Eylül tarihlerinde ülke genelinde gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü TSF Karaman İl Temsilciliği öncülüğünde "sokakta satranç var" etkinliği düzenlendi.

Karaman'da bu yıl beşincisi düzenlenen etkinlikte tarihi ve kültürel mekanlardan tarım arazilerine kadar her alanda satranç oynandı. Özellikle çocuk ve gençlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte ilk durak tren garı oldu. Yolcu peronlarında bekleyen vatandaşlar ile satranç kulübü sporcularını buluşturan etkinlikte vatandaşlar boş vakitlerini en iyi şekilde değerlendirerek satranç oynama fırsatı buldu. Mevsimlik işçilerin çadır kurduğu alanlarda devam eden etkinlikte satranç sporcuları ile mevsimlik işçilerin çocukları arasında küçük müsabakalar düzenlendi. Yaklaşık bir saat boyunca devam etkinliklerde aile bireylerinin de etkinliklere katılması renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlik sonunda satranç sporunu yaygınlaştırmak ve çocukları spora teşvik etmek amacıyla TSF Temsilcilikler Koordinasyon Kurulu Başkanı Mustafa Eroğlu tarafından çocuk ve gençlere satranç takımı hediye edildi. Tarım arazilerinde ürün sahibi vatandaşları da ziyaret eden satranç takımı sporcuları elma hasadının başlamasını fırsat bilerek elma bahçelerinde satranç oynama fırsatı buldular. Burada hem üreticilere yardım eden sporcular hem de satranç oynayarak satranç sporunu tarım işçilerine tanıttılar. Bu yıl gerçekleştirilen "sokakta satranç var" projesinin en ilginç etkinliği ise ekskavatör operatörü ile oynayan satranç müsabakası oldu. Karşısında bir anda satranç sporcularını bulan genç operatör okul yıllarında satranç sporcusu olduğunu belirterek satranç kulübü sporcuları ile birlikte iş makinesi üzerinde satranç oynadı.

Karaman'da 5 gün devam eden "sokakta satranç var" projesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Parkı, Türk Dünyası Kültür Parkı, Karaman Devlet Hastanesi ve Karaman Müzesi'ne gerçekleştirilen son gün etkinlikleri ile sona erdi.

"Sokakta Satranç Var" projesinin Karaman'da yoğun ilgi gördüğünü belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, "İlimizde bu yıl beşincisi düzenlenen etkinliğimiz her yıl olduğu gibi bu yılda dolu dolu geçti. Özellikle bu yıl diğer yıllardan faklı olarak tarım arazileri ve mevsimlik işçilerin bulunduğu alanlarda ziyaret edilerek satranç sporunun tanıtılmasına katkı sağlandı. Etkinlik boyunca emeği geçen tüm sporcularımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Türkiye genelinde satranç sporunda önemli bir konumda olduklarını belirten İl Müdürü Ali Osman Bebek, sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye'de futbolda ve basketbolda olduğu gibi satrançta da ligler mevcut. Süper lig, 1'nci lig, 2'nci lig, 3'ncü lig ve kulüpler diye. Şu anda Türkiye'deki en çok kulübü olan illerden İstanbul, Ankara ve İzmir gibi illerin arasında yer alıyoruz. Türkiye'de Karaman'ın yeri çok büyük" dedi.

(FOTOĞRAFLI)