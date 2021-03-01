Karakteristik yüz hatlarına sahip olabilirsiniz

Erkek estetiği operasyonlarında erkeksi görünümün korunabildiğinin görülmesi günümüzde erkekler arasında da estetik operasyonlara olan talebin artmasını sağladı. Gelişen yeni yöntemler ve uygulamalar sayesinde hızlı, kolay, güvenli, etkili, kısa iyileşme süreci veya çok fazla takip gerektirmeyen minimal kesi ve cerrahi olmayan tedaviler sayesinde artık daha fazla erkek, yüz estetiği tedavilerine başvurabiliyor. Operasyonlardan beklentileri ise daha erkeksi yüz hatlarına sahip olmak.

Minimal kesi gerektiren operasyonlar ile izlerin daha az görünür olması, kısa iyileşme süreleri, operasyonun geçirildiğinin belli olmaması ve en önemlisi erkeksi görünümüm korunması erkeklerin estetik operasyonlardan beklentileri arasında yer alıyor. Sadece soruna yönelik olarak minimal düzeltmeler yapılması, yüzde kolay fark edilmeyecek değişiklikler olması, doğal ve erkesi görünümün korunması operasyonların ana hedefini oluşturuyor.

Karakteristik burun estetiği

Burundaki şekil ve işlevsel bozukluklar nedeniyle burun estetiği, erkekler tarafından en fazla tercih edilen yüz estetiği operasyonlarının başında yer alıyor. Rinoplasti ile yüzün genel görünümü iyileştirebilir, daha erkeksi ve karizmatik bir görünüm kazandırılabilir. Karizmatik görünümün yanı sıra sağlıklı nefes alma açısından da kişinin genel sağlığına büyük katkı sağlar. Günümüzde burun estetiği operasyonları kapalı teknikle yani burun deliklerinin içerisinden açılan kesilerle yapılır. Bu sayede dışarıdan görüne bir iz oluşmaz. Yeni burun şekli kişinin genel yüz yapısıyla ve karakteristik görünümüyle uyumlu olacak şekilde tasarlanır. Tampon ya da alçı genellikle kullanılmaz. Bu sayede ameliyat sonrasında daha hızlı ve zahmetsiz bir iyileşme seçeneği imkanı sunar.

Göz çevresi estetikleri

Özellikle göz kapaklarındaki sarkma ve torbalanmalar yüzün olduğundan daha yorgun ve yaşlı görünmesine yol açabilir. Bunun yanı sıra görüş açısının da kısıtlanmasına sebep olabiliyor. Blefaroplasti ameliyatı ile göz kapaklarındaki bu sorunlar giderilebiliyor. Göz kapaklarının doğal kıvrımlarına ya da özellikle alt göz kapaklarında kirpik dibine gizlenen kesiler sayesinde belirginliği azaltılabiliyor. Birkaç günlük kısa ve zahmetsiz iyileşme sürecinin ardından daha sağlıklı ve genç görünen bir göz çevresine sahip olabiliyorlar.

Çene şekillendirme

Erkeklerde karakteristik görünümü etkileyen en önemli unsurlardan biri de çene şeklidir. Erkekler için keskin ve güçlü bir çene çizgisi karizmatik ve genç görünüm için çok önemlidir. Bu görünüm için dermal dolgu enjeksiyonlarından faydalanılır. İyileşme süresi gerektirmeyen ve hasta memnuniyeti en yüksek prosedürler arasında yer alır.

Minimal cilt gençleştirme

Kırışık tedavisinde de operasyonlar erkeklere özel olarak planlanır. Minimal doz uygulanarak derin kırışıklıkların azaltılması ve yüzde donuk ifade oluşmaması sağlanabilir. Bu özellikleri sayesinde botoks da erkeklerin en fazla tercih ettiği estetik operasyonlar arasında yer alıyor. Enjeksiyon yöntemi ile kaşların arasındaki ve göz çevresindeki kırışıklıkları yumuşatılıp yaşlanmanın gözle görülür belirtileri azaltılabiliyor.