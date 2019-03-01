Karaköprü Belediyespor üç puanı tek golle aldı

Karbel Karaköprü Belediyespor ligin 24. Hafta maçında sahasında Artvin Hopaspor’u 1-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

01 Mart 2019, Cuma 18:03 Son Güncelleme:
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Karaköprü Belediyespor üç puanı tek golle aldı

Karbel Karaköprü Belediyespor TFF 3. Lig 1. Grupta 24. Hafta maçında Artvin Hopaspor ile karşı karşıya geldi. Karaköprü Belediyesi Faruk Çelik Stadında oynanan karşılaşmayı Karbel Karaköprü Belediyespor 68. Dakikada Emre Demir’in attığı golle 1-0 kazanarak önemli bir üç puanı hanesine yazdırdı. 

Bu sonuçla Karaköprü Belediyespor puanını 32’ye çıkararak 7. sıraya yerleşirken, Artvin Hopaspor 27 puanda kaldı. 

STAT: 11 Nisan

HAKEMLER: Mehmet Türkmen, Vedat Demir, Uğur Aydoğdu

KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR: Ebubekir- Fatih, Bilal Şeflek (Dk.89 Erhan), Adnan, Ramiz, Ahmet Şahbaz, Mert (Dk.82 Mehmet), Emre (Dk.84 Mehmet Sefa), Hakan, Ali Sabuncu, Yasin

ARTVİN HOPASPOR: Ahmet Özden- Bilal Hallaçlar, Mustafa Serkan, Ali Kemal (Dk.72 Mustafa Diler), Mustafa Pınar (Dk.72 Emrah), Fazlı, Volkan (Dk.62 Serbay), Arif, Rasimcan, Gökhan, Ufuk

GOL: Dk.67 Emre, (Karbel Karaköprü Belediyespor)

SARI KARTlar: Fatih, Hakan (Karbel Karaköprü Belediyespor) – Volkan, Ufuk (Artvin Hopaspor)


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