Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren TFF 3. lig ekibi Karbel Karaköprü Belediyespor tesislerinde yaptığı 1. etap kampının ardından 2. etap için gittiği Erzurum’da çalışmalara başladı. Teknik direktör Hüseyin Dağ yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda yeni transferler ve alt yapıdan kadroya dahil edilen gençler de yer aldı. 9 Ağustos’a kadar sürecek kampta kondisyon, güç ve taktik anlamında idmanlar yapılacak.

Karbel Karaköprü Belediyespor Teknik Direktörü Hüseyin Dağ yaptığı açıklamada, “Bu dönemde yapılacak olan çalışmalar tüm sezon üzerinde etkili olacaktır. Bu yüzden takım olarak iyi bir kamp geçirip sezona hazır hale gelmek istiyoruz. Hazırlı maçlarında da takımımızın seviyesini ölçüp eksiklerimizi gidermek için uğraşacağız. İnşallah güzel bir kamp dönemiyle birlikte başarılarla dolu bir sezona giriş yapacağız” diye konuştu.