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Karagümrük'ün yıldızı Ndao Olympiakos'a gidiyor

Karagümrük’ün yıldızı Alassane Ndao, Olympiakos yolcusu... Yunan Kulübü, 24yaşındaki Senegalli yıldız için 2.5 milyon Euro’yu gözden çıkardı. Tarafların kısa süre içinde anlaşması bekleniyor.

15 Haziran 2021, Salı 10:22 Son Güncelleme:
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Karagümrük'ün yıldızı Ndao Olympiakos'a gidiyor

Süper Lig ’de müthiş bir sezon geçiren Ndao, transfer oluyor. Karagümrük’ün 2020’nin Ocak ayında yaklaşık 75 bin Euro’ya kadrosuna kattığı 24 yaşındaki Senegalli kanat oyuncusu, Olympiakos’a gitmeye hazırlanıyor. Yunan kulübü, Karagümrük ile uzun süredir görüşmeleri yürütürken, tarafların 2.5 milyon Euro bonservis bedeli üzerinden anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi. 38 lig maçında 11 gol, 9 asistlik performans ortaya koyan başarılı futbolcu, geçen sezonun devre arasında Trabzonspor başta olmak üzere pek çok kulübün gündemine gelmişti.

3 transfer yaptılar

Stat problemi yaşamasına rağmen Süper Lig’i 8. sırada tamamlayan Fatih Karagümrük, Ndao’nun satışından elde edilecek gelirin büyük bölümünü yine transfere harcamayı planlıyor. İstanbul ekibi, daha önce Kerim Frei, Aleksandar Pesic ve Burak Bekaroğlu’na resmi imza attırmıştı.

Safa Can Konuksever

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