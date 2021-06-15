Süper Lig ’de müthiş bir sezon geçiren Ndao, transfer oluyor. Karagümrük’ün 2020’nin Ocak ayında yaklaşık 75 bin Euro’ya kadrosuna kattığı 24 yaşındaki Senegalli kanat oyuncusu, Olympiakos’a gitmeye hazırlanıyor. Yunan kulübü, Karagümrük ile uzun süredir görüşmeleri yürütürken, tarafların 2.5 milyon Euro bonservis bedeli üzerinden anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi. 38 lig maçında 11 gol, 9 asistlik performans ortaya koyan başarılı futbolcu, geçen sezonun devre arasında Trabzonspor başta olmak üzere pek çok kulübün gündemine gelmişti.

3 transfer yaptılar

Stat problemi yaşamasına rağmen Süper Lig’i 8. sırada tamamlayan Fatih Karagümrük, Ndao’nun satışından elde edilecek gelirin büyük bölümünü yine transfere harcamayı planlıyor. İstanbul ekibi, daha önce Kerim Frei, Aleksandar Pesic ve Burak Bekaroğlu’na resmi imza attırmıştı.

Safa Can Konuksever

İlgili Haberler Aleksandar Pesic Karagümrük’te



