Geçtiğimiz Kasım ayında Sassuolo’nun hocası Roberto De Zerbi ile yaptığım röportajın ardından İtalyan Francesco Farioli ile tanışma fırsatı buldum. Çünkü kendisi, sezon başında Alanya’da Çağdaş Atan’ın yardımcısı olmadan önce Benevento ve Sassuolo’da De Zerbi’nin teknik ekibindeydi. Hatta De Zerbi ondan o kadar memnundu ki, ayrılmasına biraz bozulmuştu. Yeteri kadar iyi olmadığı için 21 yaşında futbolculuk kariyerine nokta koyan Farioli, 2009’da Coperta Akademisi’nde kaleci antrenörü olarak hocalığa adım attı. Gelen teklif üzerine 25 yaşında ülkesinden ayrılıp, Katar U17 Milli Takım’na gitti. 27 yaşında kendisini İtalya’nın en büyük ligi Serie A’da buldu. Serie A’nın en genç kaleci hocası olmakla birlikte rakip analizleri üzerine çalışan, taktik bilgisi ve rakibe hızlı pres konusundaki uzmanlıkları hemen fark ediliyordu.

Çılgınca analiz yapar

Sadece 7-8 ay içerisinde Alanya’daki katkılarının karşılığını, 31 yaşında Karagümrük’ün başına geçerek aldı. Gerçek anlamda futbolla yatıp kalkan, bu oyun üzerine kendi fikirleri olan biri. Maçları çılgınca detaylı analiz eder, takım ve oyunculardan nasıl daha maksimum verim alınır üzerine çok kafa yorar. Farioli’ye rahatlıkla, “Futbol delisi” diyebilirsiniz. Bakmayın siz yaşının genç olduğuna; futbolla ilgili 5 kitabı var. Floransa Üniversitesi’nde Felsefe okudu. Daha birkaç ay öncesine kadar da Barcelona’nın antrenör gelişim kursunda sunum yapması (İngilizcesi kusursuzdur.) için La Masia tarafından davet edilmişti.

Az uyur ve çok çalışır

Bir antrenör olarak futbolu sevmesini sağlayanlar; Pep Guardiola, Marcelo Bielsa, De Zerbi, Gasperini... İstatistiklere değer veriyor; özellikle topa sahip olma ve pas yüzdesi/sayısı... Karagümrük’ün pas sayısının inanılmaz derecede artacağına hep birlikte şahit olacağız. Eğer oyuncuları ona inanırsa, 24 saatinin çok az bir kısmını uyuyarak, kalanını futbola harcayarak geçiren Farioli, onlara-takıma çok şey katabilir. İtalyan hoca, topa sahip olmak, rakibi baskı altına almak ve kaybedecekse de -hücum oynayarak- bu şekilde kaybetmeyi tercih edecektir.

Lisans tezinden bir alıntı...

Floransa Üniversitesi’nde Felsefe okudu ve tezinin konusu, “Oyunun felsefesi: futbolun estetiği ve kalecinin rolü” üzerineydi. Lisans tezinden bir alıntısını özetle paylaşmak istiyorum; “Futbol, bir yaşam metaforudur... Oynadığımız gibi yaşar, yaşadığımız gibi oynarız. Sahada yaptığımız her şey bir zihniyetten, süreçteki derin bir öz güven ve sahanın içinde ve dışında her şeyi verme arzusundan geliyor.” Şu an bile günde 20 saat çalışıp, teknik ekibini kurmaya, oyuncuları analiz etmeye, saha içi programlarını hazırlamaya kafa yoruyor. Çünkü Farioli dediğim gibi futbola aşırı derecede bağımlı/aşık ve bu oyunu kendini ifade etme sanatı olarak görüyor. Ben de herkes gibi, ilk 1. adamlık deneyiminde ve ‘Sabır’ kelimesine yer olmayan bu ligde neler yapacağını merakla bekliyorum.

Günde 20 saat mesai

Alanya’ya gelmeden önce kaleci antrenörü olan ancak teknik ve taktik konularında da uzman olan Farioli, Milli arada ekibini ve saha çalışmalarını tamamlamak adına günde 20 saat çalışıyor.

