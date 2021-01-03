Karagümrük'ten Trabzonspor maçı için sert tepki: Hava değil, insanlar karanlık!
Son dakika haberi... Trabzonspor karşısında 2-1 mağlup olan Karagümrük'ten maç sonu hakem tepkisi geldi. Trabzonspor'un 2. golünde faul bekleyen ev sahibi ekibin bu talebi karşılıksız kalmış ve Ekuban'ın golü geçerli sayılmıştı.
Süper Lig'de 16. hafta mücadelesinde Karagümrük iç sahada Trabzonspor'a 2-1 mağlup olurken Bordo Mavililer'in 2. golü öncesi faul olup olmadığı tartışılmıştı. Hakem Ali Palabıyık ise golü vermiş ve Abdullah Avcı'nın öğrencileri bu golle maçtan 3 puanla ayrılmışlardı. Karagümrük'ten ise maçın ardından siyah bir görsel paylaşılarak "Hava değil, insanlar karanlık!" denildi ve bu karar tepki gösterildi. Hatırlanacağı üzere 2 hafta önce de Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe'nin Başakşehir'i mağlup ettiği maçın ardından tepki göstermiş ve "Kara gece" paylaşımı yapmıştı.
https://twitter.com/karagumruk_sk/status/1345748307453341696