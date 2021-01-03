Süper Lig'de 16. hafta mücadelesinde Karagümrük iç sahada Trabzonspor'a 2-1 mağlup olurken Bordo Mavililer'in 2. golü öncesi faul olup olmadığı tartışılmıştı. Hakem Ali Palabıyık ise golü vermiş ve Abdullah Avcı'nın öğrencileri bu golle maçtan 3 puanla ayrılmışlardı. Karagümrük'ten ise maçın ardından siyah bir görsel paylaşılarak "Hava değil, insanlar karanlık!" denildi ve bu karar tepki gösterildi. Hatırlanacağı üzere 2 hafta önce de Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe'nin Başakşehir'i mağlup ettiği maçın ardından tepki göstermiş ve "Kara gece" paylaşımı yapmıştı.







