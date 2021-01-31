Süper Lig'in flaş ekiplerinden Fatih Karagümrük transferde de etkinliğini sürdürüyor. Yaptığı sürpriz transferlerle gündeme gelen Karagümrük'ten sürpriz bir hamle geldi. A Spor'un haberine göre; Fenerbahçe'den Kemal Ademi'yi kiralık olarak kadrosuna katan Fatih Karagümrük, Jeremain Lens'i sezon sonuna kadar kiralamak için Beşiktaş'a resmi teklif yaptı.

Hollandalı tecrübeli futbolcuyu Karagümrük'ün yanı sıra Kasımpaşa da istiyor. Sezon başından itibaren Sergen Yalçın'ın planları içerisinde olmayan ve kadro dışı bırakılan Lens de oynayabileceği bir takım gitmek istiyor.









Lens teklifi kabul etmedi

Beşiktaş'ta sezon başında Mirin ve Douglas'la birlikte kadro dışı bırakılan Lens, ara transfer döneminin bitimine 24 saatten az süre kalırken, Karagümrük'ten yapılan teklifi kabul etmedi. Bu futbolcuyla yollarını ayırmak isteyen Beşiktaş Yönetimi, Karagümrük'ün kiralama teklifini olumlu bulurken, oyuncu ise teklife sıcak bakmadı.

Karagümrük'ten gelen teklifi kabul etmeyen ve yurt dışından gelen teklifleri de adeta elinin tersiyle iten Hollandalı oyuncu, ligin ikinci yarısında da kadro dışı olarak çalışmalarını Beşiktaş bünyesinde sürdürecek.







