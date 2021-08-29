Teknik direktör Francesco Farioli yönetiminde pasa dayalı ve göze hoş gelen bir futbol oynamaya çalışan Karagümrük, Beşiktaş karşısında da bu oyununu devam ettirdi. Güçlü rakibinin ilk yarıdaki baskısına rağmen geriden uzun top yerine yine pas yaparak çıkan konuk ekip, 1-0 geride kapattığı ilk yarıda pas yüzdesinde öndeydi. Kartal özellikle Batshuayi ile birçok gollük fırsat yakalasa da, bu anlarda Kırmızı-Siyahlılar'ın kalecisi Emiliano Viviano, harika kurtarışlar yaptı. İkinci yarıda Salih Uçan'ın da atılmasıyla Karagümrük, topun kontrolünü iyice eline aldı ve topa sahip olmada yüzde 61'i gördü.

Daha ne yapsın...

Bu bölümde 56'da Rosier ve 80'de Batshuayi'nin adeta penaltı atar gibi yaptıkları vuruşlarda 35 yaşındaki kaleci yine gole izin vermedi. İtalyan file bekçisi, 90 dakikayı kalesine gelen 7 topun 6'sını kurtararak tamamlarken, konuk ekibin ligde toplamdaki 5 maçlık yenilmezlik serisi ise dün itibariyle sona erdi.

Aslıhan Çil