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Karagümrük'ten flaş transfer: Yann Karamoh resmen Süper Lig'de

Süper Lig'in iddialı ekiplerinden Fatih Karagümrük, son olarak Parma takımında oynayan Yann Karamoh'un transferini resmen açıkladı.

06 Eylül 2021, Pazartesi 20:58 Son Güncelleme:
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Karagümrük'ten flaş transfer: Yann Karamoh resmen Süper Lig'de

Süper Lig transfer haberi...Vavacars Fatih Karagümrük, son olarak Parma takımında oynayan 23 yaşındaki Fransız hücum oyuncusu Yann Karamoh'u transfer ettiğini resmen duyurdu.

8 milyon Euro bonservisle gelmişti

Hızı ile dikkat çeken Karamoh daha önce Inter, Bordeaux, Caen ve Parma takımlarında görev yaptı. Market değeri 6 milyon Euro olarak gözüken ve Parma'nın 2020 başında 8 milyon Euro bonservis ödediği Karamoh, Fransa Genç Milli Takım seviyelerinde 26 kez forma giymişti.

Karagümrük geçtiğimiz saatlerde Fenerbahçe 'den ayrılan Caner Erkin'in transferini de resmen duyurdu.


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