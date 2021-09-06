Süper Lig transfer haberi...Vavacars Fatih Karagümrük, son olarak Parma takımında oynayan 23 yaşındaki Fransız hücum oyuncusu Yann Karamoh'u transfer ettiğini resmen duyurdu.

8 milyon Euro bonservisle gelmişti

Hızı ile dikkat çeken Karamoh daha önce Inter, Bordeaux, Caen ve Parma takımlarında görev yaptı. Market değeri 6 milyon Euro olarak gözüken ve Parma'nın 2020 başında 8 milyon Euro bonservis ödediği Karamoh, Fransa Genç Milli Takım seviyelerinde 26 kez forma giymişti.

Karagümrük geçtiğimiz saatlerde Fenerbahçe 'den ayrılan Caner Erkin'in transferini de resmen duyurdu.







