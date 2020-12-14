Son dakika | Karagümrük'ten flaş transfer: Borini
Son dakika...Fatih Karagümrük bir flaş transfer daha imza attı. Bu sezon kadrosuna Biglia'yı katan Süper Lig ekibi, geçtiğimiz yıllarda Milan forması da giyen Fabio Borini'yi transfer ettiğini açıkladı
Fatih Karagümrük bir flaş transfer daha imza attı. Bu sezon kadrosuna Biglia'yı katan Süper Lig ekibi, geçtiğimiz yıllarda Milan forması da giyen Fabio Borini'yi transfer ettiğini açıkladı
1991 doğumlu oyuncu Chelsea, Roma, Liverpool, Sunderland, Milan ve son olarak Hellas Verona formaları giymişti
İşte Karagümrük'ün Borini paylaşımı
https://twitter.com/fanatikcomtr/status/1338523454769930243