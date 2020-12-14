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Son dakika | Karagümrük'ten flaş transfer: Borini

Son dakika...Fatih Karagümrük bir flaş transfer daha imza attı. Bu sezon kadrosuna Biglia'yı katan Süper Lig ekibi, geçtiğimiz yıllarda Milan forması da giyen Fabio Borini'yi transfer ettiğini açıkladı

14 Aralık 2020, Pazartesi 19:40 Son Güncelleme:
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Son dakika | Karagümrük'ten flaş transfer: Borini

Fatih Karagümrük bir flaş transfer daha imza attı. Bu sezon kadrosuna Biglia'yı katan Süper Lig ekibi, geçtiğimiz yıllarda Milan forması da giyen Fabio Borini'yi transfer ettiğini açıkladı

1991 doğumlu oyuncu Chelsea, Roma, Liverpool, Sunderland, Milan ve son olarak Hellas Verona formaları giymişti

İşte Karagümrük'ün Borini paylaşımı


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