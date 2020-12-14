Fatih Karagümrük bir flaş transfer daha imza attı. Bu sezon kadrosuna Biglia'yı katan Süper Lig ekibi, geçtiğimiz yıllarda Milan forması da giyen Fabio Borini'yi transfer ettiğini açıkladı

1991 doğumlu oyuncu Chelsea, Roma, Liverpool, Sunderland, Milan ve son olarak Hellas Verona formaları giymişti

İşte Karagümrük'ün Borini paylaşımı



