Karagümrük, Trabzonspor'dan Gaston Campi'yi kiraladığını ve Rosenborg'tan Vegar Eggen Hedenstad'ı kadrosuna kattığını TFF'ye bildirdi.

Süper Lig'de transferin hızlı takımlarından biri olan Karagümrük'ten bir transfer daha geldi. İstanbul ekibi öncesinde Borini, Emre Çolak ve Andrea Bertolacci'yi kadrosuna kattığını duyurmuştu. Bugün de Trabzonspor'dan Gaston Campi'yi kiraladığı öğrenilen Karagümrük'ün Rosenborg'tan Vegar Eggen Hedenstad'ı kadrosuna kattığı ortaya çıktı.

29 yaşındaki sağ bek oyuncusu bu sezon Rosenborg ile forma giydiği 23 maçta 1 gol ve 5 asist kaydetti.



