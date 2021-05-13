Süper Lig'in 41. haftasında Beşiktaş ile oynadıkları maçı deplasmanda kazanan Karagümrük ile ilgili bugün siyah beyazlı takımın başkanı Ahmet Nur Çebi, bayramlaşma töreninde basın mensuplarına "Tabii ki bu tür dönemler çok konuşulan ve yorumlar yapılan bir dönem değil. Ancak bazı olaylara değinmek istiyorum. Birisi, sevgili Karagümrüklü sporcuların maç günündeki başarılarına ve olaylara değinmek istiyorum. Her futbolcu sahaya kazanmak için çıkar, şartlar ne olursa olsun. İyi oynadılar ve kazandılar. Takdir etmemek mümkün değil. Her futbolcu gol attığında takla atabilir, sevinebilir. Takım halinde başardıkları için birbirlerine sarılıp sevinebilirler. Ancak soyunma odasında yaşananlar bir kutlamayı gösteriyor. Ben de şunu belirtmek isterim ki 'düşmemeyi mi başardınız, şampiyon mu oldunuz, neyi kutluyorsunuz?' Bunu merak ediyorum ve bu merakımı gidermek için de ölene kadar bu işin takipçisi olacağım. Soracağım, soruşturacağım. Bu kutlamanın sebebi ne idi." şeklinde açıklamalarda bulunmuştu.





KARAGÜMRÜK'TEN BABA HAKKI PAYLAŞIMIYLA CEVAP

Bu açıklamaların ardından Karagümrük'ten bir paylaşım geldi. İstanbul ekibinin gönderisinde bir zamanlar Karagümrük'te de forma giymiş, Beşiktaş'ın efsane ismi Baba Hakkı yer alıyordu. Karagümrük, bu paylaşımla siyah beyazlı camianın başkanı Ahmet Nur Çebi'ye tepki gösterdi.

Karagümrük’ün Baba Hakkı paylaşımının bir başka sebebi ise, efsane futbol adamının Beşiktaş dışında bu kulüpte de oynamış olması. Hakkı Yeten, 17 yıl Beşiktaş forması giyip siyah-beyazlıların efsanesi olmadan önce 1926 ile 1931 arasında Karagümrük’te top koşturdu.



