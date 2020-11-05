Karagümrük’te sürpriz yok

Karagümrük, normal süresi 1-1 ve uzatma bölümleri 2-2 tamamlanan maçta Misli.com 3. Lig takımı Nevşehir Belediyespor’a penaltı atışlarında 4-3 üstünlük kurarak 4. tura yükseldi. 29. Dakikada konuk ekip 1-0 öne geçti. Efe Can Çölbekler’in defansın arkasına attığı pasta topla buluşan Muhammed Burak Taşdemir, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1. 31’de Karagümrük, Egemem’le beraberliği yakaladı. 97’de Nevşehir, Emre ile tekrar öne geçti.

Koray’la tutundu

104. dakikada ev sahini ekip skoru 2-2’ye getirdi. Koray, düzgün vuruşla topu filelerle buluşturdu: 2-2. Ev sahibi Fatih Karagümrük’te Alparslan Erdem, Aatif, Koray Altınay ve Ndao penaltı vuruşlarını gole çevirirken, Sobiech penaltı atışından faydalanamadı. Nevşehir’de ise Emrah Bedir, Hasan Kaya ve Muhammet Serdar penaltılarda topu filelerle buluştururken, Batuhan ve İsmail atışlarını gole çeviremedi.