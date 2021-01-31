Süper Lig'in yeni takımlarından Fatih Karagümrük, transfer döneminin en hareketli takımlarından biri oldu. Son olarak takımın önemli oyuncularından Badou Ndiaye ile yollar ayrıldı. Bir dönem Galatasaray'da da oynayan Ndiaye, Katar yada Suudi Arabistan'a transfer oluyor

Ndiaye bu sezon 14 maçta 3 gol atarken 2 asist yaptı.





Yakup Çınar / Fanatik Özel



