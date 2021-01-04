Erik Sabo, Ndao, Aatif gibi önemli eksiklerle Trabzonspor’a rakip olan Fatih Karagümrük’te takımın yıldız isim Lucas Biglia da maç içinde sakatlandı. Arka adalesinden sorun yaşayan Arjantinli yıldız, 35. dakikada çıkmak zorunda kaldı.

Maçın ardından konuşan Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, “Eksiklerimiz çoktu. Biglia da maç içinde sakatlanınca planlarımız bozuldu” dedi. Canel, yedikleri ikinci golden önce faul olduğunu ancak VAR’ın çağırmadığını belirtirken, stat sorunu nedeniyle de tepki gösterdi.