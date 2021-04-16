Emiliano Viviano kart cezası nedeniyle 36’ncı haftada takımını yalnız bırakacak.

Alparslan Erdem, Yavuz Aygün, Muzaffer Kablan ve Jimmy Durmaz'ın ise sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecekleri belirtiliyor. Kırmızı siyahlı ekibin tecrübeli stoperi Enzo Roco da, geçirdiği rahatsızlık sebebiyle Göztepe maçının kadrosunda yer almayacak. .

İstanbul temsilcisinde 8’i futbolcu, 5’i teknik heyetten olmak üzere 13 kişinin Covid 19 testleri de pozitif sonuçlandı.

Koronavirüse yakalanan Lucas Biglia, Lucas Castro, Bertolacci, Borini, Campi, Zukanovic, Efe Tatlı ve Koray Altınay Göztepe karşılaşmasında forma giyemeyecek.(Trtspor)