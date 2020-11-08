Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Atılay Canel şunları söyledi: "Biz buraya gelirken puan veya puanlar almaya gelmiştik. Bu saha bizim için uğurlu bir sahaydı. 1. Lig’ten Süper Lig’e çıktığımız bir sahaydı. Oyunu istediğimiz gibi kontrol altına aldık. Son 5 dakikaya kadar da oyunu istediğimiz kadar tuttuk ama son beş dakikada oyuncu değişikliği istememize rağmen oyuncuyu bir türlü değiştiremedik ve o sırada da o karambolde golü yedik. Onlara verilen penaltı gibi bizim gördüğümüz kadarıyla Enzo’nun düşürülüşü bize göre penaltıydı ama ne hikmetse verilmedi. Bir puan ile Karagümrük’e dönüyoruz."

İHA