Teknik direktörlük görevine İtalyan futbolunun efsane ismi Andrea Pirlo'yu getiren Fatih Karagümrük transferde de büyük hamleler yapmaya hazırlanıyor.

Daily Record'da yer alan habere göre Andrea Pirlo, Juventus'ta birlikte çalıştığı Galli orta saha Aaron Ramsey'i kadrosunda görmek istiyor.

Cardiff City de devrede

Geçen sezonun ikinci yarısını Rangers'ta kiralık olarak geçiren Ramsey'nin kiralık olarak Karagümrük'e transfer olabileceği belirtilirken, Cardiff City'nin de oyuncuyla yakından ilgilendiği iddia edildi.

Pirlo'nun sözleri

Haberin detaylarında Pirlo'nun Karagümrük'ün başına geçmesi sonrası dile getirdiği "Şanslıydım çünkü önemli kulüplerde oynadım ve umarım bağlantılarımı, bazı oyuncuları buraya getirmek için kullanabilirim." sözlerine atıfta bulunarak, İtalyan teknik adamın yıldız futbolcunun performansını geliştirebileceğinin altı çizildi.

Rangers'taki kiralık döneminde sakatlığı nedeniyle yalnuıcza 5 lig maçına çıkabilen 31 yaşındaki orta saha, İskoç ekibinin UEFA Avrupa Ligi finalinde son penaltı atışını kaçırmıştı.