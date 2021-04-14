Süper Lig ekiplerinden Karagümrük, son 6 günde 6 futbolcusunun Covid-19 testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

Yapılan açıklamada Alparslan Erdem, Castro, Campi, Bertolacci, Zukanovic ve Efe Tatlı'nın koronavirüs testleri pozitif sonuçlandığı spor kamuoyuna bildirildi.

Futbolcuların sağlık durumlarının iyi olduğu ve izolasyon süreçlerinin evlerinde devam ettiği bildirildi.

Fatih Karagümrük'te daha önce Fabio Borini ve Lucas Biglia koronavirüse yakalanmıştı.











