Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te her geçen gün koronavirüs vakalarına bir yenisi daha ekleniyor. Kulüpten yapılan açıklamada Jure Balkovec ve Artur Sobiech’in koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıktığı açıklandı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

20.04.2021 tarihinde yapılan Covid-19 testleri neticesinde futbolcularımız Jure Balkovec ve Artur Sobiech’in test sonucu pozitif çıkmıştır.

Futbolcularımızın genel sağlık durumu iyi olup, izolasyon ve tedavi süreçlerine evlerinde devam edilmektedir.











