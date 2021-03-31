Galatasaray altyapısından yetişen, Sarı-kırmızılı formayı uzun süre giydikten sonra Deportivo, Al-Wahda ve yine Deportivo'da oynayıp devre arasında Fatih Karagümrük'e imza atan Emre Çolak, Twitter hesabından; "İçimiz bir dışımız bir , mayıslar bizimdir..." şeklinde bir paylaşım yaptı.

Emre Çolak ayrıca paylaşımının sonuna 4 yıldız koydu. 29 yaşındaki futbolcu, bir süre sonra bu paylaşımı hesabından kaldırdı.

Fatih Karagümrük ile Galatasaray, 10 Nisan'da Süper Lig maçında karşı karşıya gelecek.

Öte yandan 29 yaşındaki futbolcunun bu paylaşımın ardından kadro dışı kaldığı iddia edildi...