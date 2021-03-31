Karagümrüklü Emre Çolak'tan dikkat çeken paylaşım! 4 yıldız ve Galatasaray...
Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük forması giyen Emre Çolak, akşam saatlerinde sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşım yaptı. 4 yıldızla "Mayıslar bizimdir" paylaşımı yapan Emre, bir süre sonra bu paylaşımı kaldırdı.
Galatasaray altyapısından yetişen, Sarı-kırmızılı formayı uzun süre giydikten sonra Deportivo, Al-Wahda ve yine Deportivo'da oynayıp devre arasında Fatih Karagümrük'e imza atan Emre Çolak, Twitter hesabından; "İçimiz bir dışımız bir , mayıslar bizimdir..." şeklinde bir paylaşım yaptı.
Emre Çolak ayrıca paylaşımının sonuna 4 yıldız koydu. 29 yaşındaki futbolcu, bir süre sonra bu paylaşımı hesabından kaldırdı.
Fatih Karagümrük ile Galatasaray, 10 Nisan'da Süper Lig maçında karşı karşıya gelecek.
Öte yandan 29 yaşındaki futbolcunun bu paylaşımın ardından kadro dışı kaldığı iddia edildi...