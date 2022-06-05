Karagümrüklü Burak Bekaroğlu: Tek hayalim Ay Yıldız!

Zafer Büyükavcı: ﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿Öncelikle Burak Bekaroğlu kimdir?

Burak Bekaroğlu: "16 Nisan 1997, Sakarya doğumluyum. Üç kardeşiz, bir ağabeyim bir de kardeşim var. Futbola 8 yaşımda Sakarya TEK Spor’da başladım. Mahallede top oynuyorduk, bir arkadaşımın babası “Gel seni kulübe götüreyim” dedi. TEK Spor’a gittik, Tamer İlaçan hoca beğendi ve kariyerim başladı. 3 yıl TEK Spor’da oynadıktan sonra Sakaryaspor Altyapısı’ndan istediler. Tamer hoca, “1 yıl daha kalmalı” dedi. 1 yıl sonra Tamer hocam Sakaryaspor Altyapı Koordinatörü, ben de Sakaryaspor Altyapısı’nda futbolcu oldum"

'Sakarya’da tam 4 final oynadım'

"Alt yaş gruplarının hepsinde oynadım. Dönemin Sakaryaspor A Takım Teknik Direktörü Erol Kolcu, Tamer hocaya, “Bana altyapıdan bir sağ bek bir de stoper gönder” diyor. Tamer hoca da, “Sana bir oyuncu göndereyim, ister sağ bek istersen stoper oynat” diyerek beni A Takım’a öneriyor. A Takım’da iki idmana çıktım, “Git, ailenle görüş. Seni profesyonel oyuncumuz yapmak istiyoruz. Ailen ile ortak karar verin” dediler. Büyük bir mutlulukla eve gittim. Çok duygulanmıştım. Ailem elbette onay verdi ve 2012-2013 sezonuyla birlikte Sakaryaspor’da profesyonel kariyerime başladım. Burada 6 senem geçti. 4 kez final oynadık, birinde şampiyon olduk. Bu süreçte Türkiye Milli Takımları alt yaş kategorilerinde de forma giydim. Sakarya’daki 5. yılımda, Boluspor beni istedi. Başkanımız, “Şampiyonluğa oynuyoruz. Burak’ı veremem” dedi."

'Süleyman Başkan'ın beni takip edeceğini biliyordum'

"O sezon Play-Off Finali’nde kaybettik, 1. Lig’in kıyısından döndük. Bu finalin sonrasında ailemle konuştuk, kulübümle de anlaşarak Boluspor’a transfer oldum. Boluspor o dönem her sezon zirveye oynuyordu, Play-Off’larda boy gösteriyordu. Köklü bir kulüptü. Bu nedenle benim açımdan doğru bir tercihti. Bolu maceram 2.5 yıl sürdü. Bu süreçte Sayın Süleyman Hurma ile iletişim kurmuştuk. Süleyman Başkan’ın futbol hayatım boyunca beni takip edeceğini biliyordum. Sakaryaspor’dan takım arkadaşım Murat Akın, Karagümrük Sportif Direktörü olmuştu. Bolu’daki son yılımda aradılar, görüştük. Sonrasında menacerlerim Çağlayan Gençcan ve Muhammet Ali Gençcan ile görüştüler. Çok uzun sürmedi, anlaştık. Çünkü iki taraf da birbirinden ne istediğini net biliyor ve söylüyordu. Süper Lig’de ilk sezonumu geride bıraktım. Benim açımdan çok güzel bir yıldı."

'Viviano sadece bir kaleci değil'

Zafer Büyükavcı: Karagümrük, Farioli ile birlikte Türkiye’de futbolun oynanma şeklini değiştirdi. Volkan Demirel de bu sistemde devam etti. Kalecinin de içinde bulunduğu bu pas oyununda en kritik görevlerden birini üstleniyorsun. Maksimum risk, sende nasıl etki yaratıyor?

Burak Bekaroğlu: "Sezon başı idmanlarında Francesco Farioli’nin sistemini anlamakta biraz zorlandım! Çünkü geriden oyun kurmanın dışında, sahadaki duruş şekillerimiz de o zamana kadar gördüklerimizden çok farklıydı. Doğal olarak bazı problemler yaşadım. Ancak Francesco çok yardımcı oldu. Bana özel programlar ile idmanlar yaptırdı. Yepyeni bu sisteme zor da olsa alıştım! Hazırlık maçlarına geldiğimizde, artık risk almayı daha doğrusu risk yönetmeyi becerebilen bir oyuncu olarak sahadaydım. İşte o risk, belki de benim performansımı yükselten ana faktördü. Bu sistem ve sistemdeki rolümü anlatırken, iki isme değinmeden geçemem. İlki kalecimiz Viviano... O, bu sistemin en önemli parçalarından biri. Sisteme adapte olmakta zorlandığım günlerde yanıma gelir ve benimle bireysel konuşmalar yapardı. Bana, “Ne kadar zor pozisyon olursa olsun, topu bana atabilirsin” derdi. Bu sözler, özgüvenimi zirveye çıkardı. Biz onu bir kaleciden ziyade, yanımızda oynayan iyi bir savunma oyuncusu olarak görüyoruz. İkincisi Lucas Biglia. Önünüzde veya yanınızda Biglia gibi bir oyuncu varsa, sıkıntı yok demektir! Çünkü bilirsiniz ki, en zor anınızda yardımınıza koşan ilk isim o olacaktır."

Bu sezon 40 maçın 11'inde kalesini gole kapatan Emiliano Viviano'nun sözleşmesi 1 yıl daha uzatılmıştı.

2020'de İtalyan devi Milan'dan transfer edilen Biglia 36 yaşında olmasına rağmen bu sezon 37 maça çıktı ve 2 gol, 5 asistlik katkı sağladı.

'Lucas Biglia her yerde öğretmen'

Zafer Büyükavcı: Viviano, Biglia, Caner gibi çok üst düzey isimlerle birlikte oynuyorsun. Onları birkaç cümleyle özetleyebilir misin?

Burak Bekaroğlu: "Viviano; Gördüğüm en rahat futbolculardan birisi! İşini yaparken eğlenmesini biliyor. Kendisi eğlenirken bizi de eğlendiriyor. Çok özgüvenli. Biglia: Lucas benim kariyerimde oynayabileceğim en profesyonel, en karakterli oyuncuların başında gelecek. Ondan saha içinde ve dışında her dakika bir şeyler öğrenebiliyorsun. İnanılmaz bir profesyonel. Çok alçak gönüllü, müthiş bir karakter. Benim performansımda, Viviano ve Biglia’nın inanılmaz katkısı var. Caner Erkin: Hayat dolu biri. Onunla futbol dışında da oturup zaman geçiriyoruz. Çok alçak gönüllü, eğlenceli biri. Bu kulübün bana kattığı değerli isimlerden biri."

Zafer Büyükavcı: Milli Takım alt yaş kategorilerinde Çağlar Söyüncü ile tandem oynadın. A Milli Takım için beklentilerin var mı?

Burak Bekaroğlu: "Hedeflerim, hayallerim var. A Milli Takım’da oynamak en büyük hayalim. Orada olmayı çok istiyorum. Alt yaş kategorilerinde Çağlar ve Merih ile aynı takımlarda yer aldım. Neden olmasın? A Takım’da da beraber olabiliriz. Seçilmek ve orada kalıcı olmak en büyük hayalim. Alt yaş gruplarında bu onuru yaşadım. Ne kadar güzel bir duygu olduğunu biliyorum."

Zafer Büyükavcı: Geleceğe dair hayallerin neler?

Burak Bekaroğlu: "Büyük konuşmak istemiyorum, zaman ne gösterir bilmiyorum ama kariyerim bittikten sonra futbol dışında kalmak istiyorum. Çünkü çocukluğumdan beri kamplar, maçlar, hep ailemden uzağım. Ege’de, ormanda, köyde, sakin bir hayat düşlüyorum."

'Volkan hocanın frekansı süperdi'

Zafer Büyükavcı: Farioli ile başladın, Volkan Demirel ile bitirdin sezonu. İki hoca hakkındaki fikirlerin neler?

Burak Bekaroğlu: "Volkan hoca geldiğinde, takımın yeteneklerinin ve alışkanlıklarının farkındaydı. Bizden bu alışkanlıkları devam ettirmemizi istedi, fakat kendi planlamasını da dahil ederek... Bu plan, topa biraz daha ön alanda sahip olmak ve kenar hücumlarını daha da artırmak üzerine kuruluydu. Geldiğimiz noktada, bu konuda başarılı olduğumuz ortada. Volkan hocanın, futbolcularla iletişimi çok daha iyiydi. Tüm oyuncularla frekansı tutuyordu. Belki de bu yüzden Emre Mor gibi birçok oyuncunun performansı bu kadar arttı."

Zafer Büyükavcı: Yarıştığınız tüm rakiplerin tesisleri, idman sahaları neredeyse 5 yıldızlı. Sizin ise ne stadınız var ne de tesisiniz. Bu durum ne gibi sıkıntılar yaratıyor?

Burak Bekaroğlu: "Tesis ve stadımızın olmaması bizim için olduğu kadar Başkanımız için de büyük problem. Başkan’ın bu konuda mücadele verdiğini biliyoruz. Tesis veya stadımız olsa, daha başarılı bir grup olacağımıza eminiz. Ama biz bu şartlarda da iyi bir takımız. Arkadaşlık ve mükemmel uyum ile bu problemlerin etkisini minimuma indiriyoruz. Ancak sonuçta böylesine köklü bir kulübün; mutlaka bir stadı ve tesisi de olması gerekiyor."

'Trabzon zordu, ama Kadıköy bir başka!'

Zafer Büyükavcı: Senin için en zor deplasman neresiydi ve neden?

Burak Bekaroğlu: "Göztepe maçı zordu. Volkan hocanın ilk maçıydı. Trabzon deplasmanında da çok iyi atmosfer vardı. Ancak Şükrü Saracoğlu başka bir yer... Tribünler doluydu ve çok baskı vardı. Isınmaya çıktığımızda yuhlanma ve ıslık sesleri çok şiddetliydi. Aslında bu atmosfer bizim de hoşumuza gitti! Bu durumu tecrübeli arkadaşlarımla birlikte lehimize çevirip kaybetmedik."

Haber müdürümüz Zafer Büyükavcı, Burak Bekaroğlu, menacerleri Çağlayan Gençcan ve Muhammet Ali Gençcan ile birlikte...

Zafer Büyükavcı: 2021-2022 sezonunun sana göre en iyi onbiri nasıl kurulur?

Uğurcan (Trabzon), Biraschi (Karagümrük), Hugo (Trabzon), Vida ( Beşiktaş ), Caner (Karagümrük), Biglia (Karagümrük), Emre Mor (Karagümrük), Hamsik (Trabzon), İrfan Can ( Fenerbahçe ), Nwakaeme (Trabzon), Pesiç (Karagümrük). (1-4-1-4-1)

BURAK BEKAROĞLU'YLA KISA KISA...

Bireysel gelişim için ekstra çalışmaların var mı?

"Elbette. Sürekli fitness yaparım. Yaz tatillerinde boş durmam. Bireysel antrenörüm Onat Çetin ile beraber eksik olduğum, geliştirmem gereken konuları belirler, çalışırız. Onat Çetin’in gelişimimde katkısı büyüktür."

Süper Lig kariyerinde unutamadığın an/maç hangisi?

"Malatya ilk onbirde çıktığım ilk maç. Göztepe, ilk gol attığım maç. İlk kırmızımı Fenerbahçe maçında gördüm. 9 kişi kaldık ama kaybetmedik!"

İdolün kim?

"Bonucci... Onun gibi olmak istiyorum."

Oynadığın mevki nedeniyle karta çok yakınsın. Hakemler ile aran nasıl?

"Diyaloğum iyidir. İtiraz ettiğim anlarda bile doğru iletişim kurmayı başarabiliyorum. Her hakem ile değil tabii!"

Kariyerinde unutulmaz bulduğun bir an?

"Beşiktaş maçında Mehdi Benatia’nın oyundan çıkıp benim girdiğim o an..."

En çok sevdiğin yemek?

"Biber dolması, sarımsaklı yoğurt eşliğinde..."

Boş zamanlarında neler yaparsın?

"Çok boş vaktim yok. Ama olduğunda da ailemle birlikteyim. Her boş anımda ailemin yanında olurum. Çünkü benim için aile her şeydir."

Okumakla aran nasıl? En son hangi kitabı okudun?

"Çok iyi değil ama okurum. En son Kevin Murray’den Liderlik ve İletişim’i okudum."

Ne dinlersin? Rap, pop, rock, fantazi...

"Slow müzik. Sanatçı önemli değil, sakin ve dinlendirici olması yeterli..."

Televizyonda ne izlersin?

"Genelde televizyon izlemem. Nadiren eşimle birlikte Neftlix’ten bir şeyler izleriz. Black List ve Vikingler favori dizilerimdi."