Karagümrük’e bir İtalyan daha
İtalyan kaleci Emiliano Viviano’yu kadrosuna katan Süepr Lig’in yeni ekibi Karagümrük, gözünü yine bir İtalyan’a çevirdi. Kırmızı-Siyahlılar, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton ile sözleşmesi sona eren 31 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Ezequiel Schelotto ile temasa geçti.
İtalyan kaleci Emiliano Viviano’yu kadrosuna katan Süepr Lig’in yeni ekibi Karagümrük, gözünü yine bir İtalyan’a çevirdi. Kırmızı-Siyahlılar, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton ile sözleşmesi sona eren 31 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Ezequiel Schelotto ile temasa geçti. İstanbul ekibinin, İtalyan oyuncu ile önümüzdeki günlerde sözleşme imzalayabileceği bilgisine ulaşıldı