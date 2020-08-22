Karagümrük’e bir İtalyan daha

İtalyan kaleci Emiliano Viviano’yu kadrosuna katan Süepr Lig’in yeni ekibi Karagümrük, gözünü yine bir İtalyan’a çevirdi. Kırmızı-Siyahlılar, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton ile sözleşmesi sona eren 31 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Ezequiel Schelotto ile temasa geçti. İstanbul ekibinin, İtalyan oyuncu ile önümüzdeki günlerde sözleşme imzalayabileceği bilgisine ulaşıldı