Karagümrük yükseliyor, Eskişehir eriyor

7. hafta mücadelesinde Eskişehirspor, kendi evinde konuk ettiği Fatih Karagümrük’e 3-1 mağlup oldu. Sezona -6 puan ile başlayan Es Es, 6. dakikada soldan Milinkovic’in ceza sahasına ortasında topla buluşan Erdal Akdarı’nın kafa vuruşu kalecinin kucağında kaldı. 18’de konuk ekip, ceza sahasına ara paslarla girdi, topla buluşan Erkan Zengin rakip fileleri havalandırdı: 0-1. 7 dakika sonra serbest vuruş kazanan Karagümrük’te, ceza sahası yayı üzerinde falsolu vuruş yapan Erkan Zengin kendisinin ve takımının 2. golünü kaydetti: 0-2. İlk devre bu skorla sona erdi.

Emre’nin sayısı yetmedi

52’de Erkan’ın pasında topla buluşan Emeghara, fişi çekti: 0-3. Bu golden 3 dakika sonra Cemali’nin korner vuruşunda arkaya seken top Emre Güral’ın önünde kaldı. Emre, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-3. Ancak bu çaba maçı çevirmek için yeterli olmadı. Puanını 12’ye yükselten Karagümrük, 4 maç sonra kazanmanın sevincini yaşadı. -2 puanlı Es Es ise son sırada kaldı.