Karagümrük - Yeni Malatyaspor maç sonucu: 3-0

Süper Lig’e 36 yıl sonra dönen Fatih Karagümrük, ilk maçında Yeni Malatyaspor’u konuk etti.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan Karagümrük-Yeni Malatyaspor mücadelesini tribünden takip etti.
4. dakikada sol taraftan paslaşılarak kullanılan köşe vuruşunda Ramazan’ın ortasında top üst direğe çarparak kale çizgisi üzerine düştü. Zukanovic ise dönen topu tamamlayarak takımını öne geçiren golü kaydetti. 1-0
20 Mayıs 1984'ten (Rıza Tuyuran) bu yana Fatih Karagümrük formasıyla Süper Lig'de gol atan ilk oyuncu Ervin Zukanovic oldu.
11. dakikada gelişen Malatyaspor atağında topu kapan Umut Bulut’un altıpas üzerinde çektiği şutta top yandan auta çıktı.
22. dakikada sol kanattan hızlanan Karim Hafez’in ortasında penaltı noktası üzerinde Adem Büyük tamamlamak istedi. Ancak top üstten auta çıktı.
37. dakikada Ramazan’ın kullandığı kornerde Mevlüt’ün ön direkte yaptığı kafa vuruşunu, kaleci Herrera son anda çeldi.
42. dakikada gelişen Malatyaspor atağında Adem Büyük’ün pasını çıkardığı Ahmed Ildız'in, topun gelişine yaptığı sert vuruş üstten auta çıktı.
İlk yarı Karagümrük'ün 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
47. dakikada gelişen Malatyaspor atağında Adem Büyük’ün pasında Fofana’nın penaltı noktası üzerinden çektiği şutta top, Karagümrük savunmasına çarparak direğin yanından kornere çıktı.
56. dakikada sağ kanattan gelişen Karagümrük atağında, Ramazan’ın ortasında Sobiech ayak koydu ve topu ağlara göndermeyi başardı. 2-0
60. dakikada Malatyaspor’un kullandığı köşe vuruşunda Ahmed’in kafa vuruşunda, Ramazan son anda müdahale etti ve topu kornere gönderdi.
73. dakikada Sabo’nun uzun pasında ceza alanı içine hareketlenen Ramazan, Karim Hafez’in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Abdulkadir Bitigen bu pozisyon sonrası penaltı kararı verdi.
74. dakikada beyaz noktaya gelen Erik Sabo, düzgün ve sert bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 3-0
86. dakikada Darri soldan gelip ceza sahası önündeki Vato’yu gördü. Bu futbolcunun uzaktan sert şutunda kaleci Herrera topu kontrol etti.
89. dakikada Aatif’ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Darri, uzak köşeye plase bir vuruş yaptı, kaleci Herrera topu kornere gönderdi.
Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Karagümrük, Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup etti.
Fatih Karagümrük böylece 36 yıl sonra yükseldiği Süper Lig'e galibiyetle başladı.