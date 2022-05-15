







Süper Lig 'in 37. haftasında deplasmanda Fenerbahçe 'ye konuk olacak Karagümrük'te teknik direktör Volkan Demirel, maç öncesinde açıklamalarda bulundu. Sarı lacivertli takımın uzun yıllar kaleciliğini ve kaptanlığını yapmış olan Demirel, daha sonra teknik ekipte yer almıştı. Genç teknik adam, Karagümrük'ün başında çıktığı maçlarda önemli işlere imza attı. Volkan Demirel, Fenerbahçe maçı öncesinde yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.





İşte Volkan Demirel'in o açıklamaları:





Tabii ki çok özelmişim, buraya gelmek, buranın kokusu. İçine girince bunu daha fazla anladım. Kolay değil 20 sene boyunca içeride hem üzüntüsü hem mutluluğu hepsini bir arada yaşadım. Benim için çok önemli bir yer, Volkan olmama sebep olan yer. O yüzden burada olduğum için şu an, profesyonellik gereği rakip olsam da, Karagümrük teknik direktörlüğü yapıyorum ama her zaman Fenerbahçeli olduğumu söylüyorum. İşim gereği elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz. Sahaya çıkacağız, kazanmak için oynayacağız.





Fenerbahçeli dostlarımla, arkadaşlarımla konuşuyorum. Rakip olmanın zor olduğunu, beni karşılarında görmenin zor olduğunu ama merak etme, yükselenin Karagümrük olduğunu söylüyorlar. Her Fenerbahçeli yükselen burç denilen bir şey vardır ya, o yüzden o yükselenin Karagümrük olduğunu söylüyorlar. Bu da benim için ayrı gurur ve mutluluk veriyor. İnşallah futbol adına hem Karagümrük hem de Fenerbahçe için güzel bir akşam olur.





Ben kendi tarafımdan konuşayım. Biz şükür olsun ki son zamanlarda iyi performans yakaladık. Böyle performanslar ligin son zamanlarına doğru zor yakalanan performanslardır. İlk geldiğimiz zaman ile şu zaman arasında çok büyük fark var. İçeride kalite olduğunu biliyorduk ama bunu teşhislerimizle daha iyi nereye çekebiliriz diye konuştuk hep. Baktığımızda doğru işler yaptığımızı görüyoruz. Bunları detaylı bir şekilde anlatırım ama zaman kısıtlı. Lig sonunda detaylı bir şekilde konuşmalarımı yapacağım.





İsmail hoca benim için ağabey niteliğinde bir insan. Onu çok seviyorum. En son kızının düğününde beraberdik. Biz ailecek de çok görüşüyoruz. İsmail hocam da çok büyük bir Fenerbahçeli. Geldiğinden sonra zaten takımın yükselen bir performansı var. Onu tebrik ediyorum. İnşallah uzun yıllar Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğünü yapar diye temenni ediyorum. Ama bugün rakibiz, inşallah iyi olan kazanacak.