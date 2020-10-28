Karagümrük stat stat geziyor
Süper Lig'in 7.haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak Fatih Karagümrük, bu mücadeleyi Esenyurt Necmi Kadıoğlu stadında oynayacak. Uzun zaman sonra lige yükselen Karagümrük, böylece kendi stadı olan Vefa dışında 3. farklı stadyumda maça çıkmış olacak
Süper Lig'in 7.haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Esenyurt Necmi Kadıoğlu stadında karşılaşacak ligin yeni ekibi Fatih Karagümrük, bu böylece kendi stadı olan Vefa Stadyumu dışında 3. farklı stadyumda maça çıkmış olacak
Karagümrük bu sezon Süper Lig'de ilk iki iç saha maçını Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynamıştı. Karagümrük, Kasımpaşa karşısına da Fenerbahçe'nin Ülker Stadı'nda çıkmıştı. Bu hafta ise TFF sitesinde yer alan bilgiye BB Erzurumspor maçı, TFF 1.Lig ekiplerinden İstanbulspor'un maçlarını oynadığı Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda gerçekleştirilecek