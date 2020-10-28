Karagümrük stat stat geziyor

Süper Lig'in 7.haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Esenyurt Necmi Kadıoğlu stadında karşılaşacak ligin yeni ekibi Fatih Karagümrük, bu böylece kendi stadı olan Vefa Stadyumu dışında 3. farklı stadyumda maça çıkmış olacak

Karagümrük bu sezon Süper Lig'de ilk iki iç saha maçını Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynamıştı. Karagümrük, Kasımpaşa karşısına da Fenerbahçe'nin Ülker Stadı'nda çıkmıştı. Bu hafta ise TFF sitesinde yer alan bilgiye BB Erzurumspor maçı, TFF 1.Lig ekiplerinden İstanbulspor'un maçlarını oynadığı Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda gerçekleştirilecek