Süper Lig'de haftayı BAY geçecek olan Galatasaray, cumartesi günü Karagümrük'ü konuk edecek. Sarı-Kırmızılılar aradaki süreyi ise psikolojik anlamda toparlanmak için kullanacak. Hatay'a mağlup olduğu maçta sadece 3 puan kaybetmeyen, ortaya koyduğu kötü performansla da büyük hayal kırıklığı yaratan Sarı-Kırmızılılar, ertesi gün şampiyonluk yolundaki rakipleri Beşiktaş'ın da mağlup olmasıyla adeta yeniden uyandı. Teknik patron Fatih Terim, kalan haftalarda daha çok kritik kayıplar yaşanacağını öğrencilerine hatırlatarak, onlardan bir an önce toparlanmalarını istiyor. Karagümrük karşılaşmasına, "Son fırsat" gözüyle bakan tecrübeli çalıştırıcı, bu maçta 3 puanı kazanmaları halinde, yarışa yeniden ortak olacaklarını düşünüyor.

Kurmayları analize başladı

Terim, maç gününe kadar oyuncularını psikolojik olarak bu karşılaşmaya hazırlamaya çalışacak. Takım kaptanlarıyla da görüşme yapan Fatih hoca, kadrodaki tecrübeli futbolcuların artık sorumluluk alması gerektiğini dile getirdi. Cezası nedeniyle Karagümrük karşısında da tribünde oturacak olan Terim, takımını yine yardımcısı Levent Şahin'e emanet edecek. Tecrübeli hocanın kurmayları, dünü Karagümrük analizine ayırdı. Bugünden itibaren rakibin eksi ve artı yönleri, Sarı-Kırmızılı futbolculara tek tek anlatılacak ve maç taktiği de yavaş yavaş şekillenecek.

Metin Karabaş