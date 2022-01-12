Süper Lig ekiperinden Fatih Karagümrük, CSKA Moskova'dan 23 yaşındaki Hırvat orta saha Kristijan Bistrovic'i kiraladığını açıkladı.

Karagümrük'ten yapılan açıklama şu şekilde:

23 yaşındaki Hırvat orta saha oyuncusuyla sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmaya vardık.

Çeşitli yaş kategorilerinde 18 kez Hırvatistan Milli Takımı forması giyen Bistrovic, CSKA Moskova'nın yanı sıra ülkemizde Kasımpaşa forması da giydi. Kariyerine Karagümrük'te devam edecek Kristijan Bistrovic'e Karagümrük formasıyla başarılar dileriz.