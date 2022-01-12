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Karagümrük, Kristijan Bistrovic'i kadrosuna kattığını açıkladı

Süper Lig ekiperinden Fatih Karagümrük, bir dönem Kasımpaşa forması giyen 23 yaşındaki Hırvat orta saha Kristijan Bistrovic'i CSKA Moskova'dan sezon sonuna kadar kiraladı.

12 Ocak 2022, Çarşamba 13:07 Son Güncelleme:
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Karagümrük, Kristijan Bistrovic'i kadrosuna kattığını açıkladı

Süper Lig ekiperinden Fatih Karagümrük, CSKA Moskova'dan 23 yaşındaki Hırvat orta saha Kristijan Bistrovic'i kiraladığını açıkladı.

Karagümrük'ten yapılan açıklama şu şekilde:

23 yaşındaki Hırvat orta saha oyuncusuyla sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmaya vardık.

Çeşitli yaş kategorilerinde 18 kez Hırvatistan Milli Takımı forması giyen Bistrovic, CSKA Moskova'nın yanı sıra ülkemizde Kasımpaşa forması da giydi. Kariyerine Karagümrük'te devam edecek Kristijan Bistrovic'e Karagümrük formasıyla başarılar dileriz.

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