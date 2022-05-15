Karagümrük kalecisi Viviano: Adil bir sonuç aldık

Süper Lig 'in 37. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Karagümrük'te tercübeli eldiven Viviano, maç sonrasında yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. İstanbul ekibinin kalecisi, adil bir sonuç aldıklarını söyledi.

İşte Viviano'nun maç sonu açıklamaları:

İlk yarının performansı iyiydi diye düşünüyorum. Çünkü sayısız fırsat yakaladık ama bir türlü değerlendiremedik. Onları gole çevirseydik daha farklı gelebilirdik buraya. Burada oynamak çok da zor. Taraftarlar çok güzel atmosferler yaratıyorlar. Onların önünde oynamak çok keyifliydi, onlara da teşekkür ediyoruz. Günün sonunda adil bir sonuç olduğunu söyleyebiliriz.