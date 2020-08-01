Karagümrük iki senede Süper Lig’de, seneye Avrupa’ya

Fatih Karagümrük’te büyük sevinç yaşanıyor... TFF 1.Lig Play-Off finalinde Adana Demirspor’u mağlup ederek 36 yıl sonra Süper Lig’e çıkan Karagümrük, taraftarlarını coşturdu. Karşılaşmayı tarihi Vefa Stadyumu’nda kurulan dev ekranda takip eden Karagümrüklü taraftarlar, maçın ardından sevinç gösterilerinde bulundu, meşaleler ve tezahüratlarla caddelerde tur attı. Penaltı atışlarında rakibini yıkan İstanbul ekibi, son 2 senede büyük bir başarıya imza attı. Süleyman Hurma’nın kulübü almasıyla birlikte geçen sezon 2.Lig’den çıkan Karagümrük, 1.Lig’e yükseldiği gibi de aynı sene Süper Lig hedefine ulaştı. Karagümrük’te artık yeni hedef, Avrupa...

‘Bayraklar çıksın’

2 senede takımı 2.Lig’den Süper Lig’e getiren Başkan Süleyman Hurma, “Karagümrüklüler sandıklardan bayraklarını çıkarsınlar kısa vadeli hedefimiz Avrupa kupalarına katılmak” sözleriyle mesajı verdi. 1926 yılında kurulan ve tarihi Vefa Stadı’nda maçlarını oynayan Karagümrük, yeni bir stat istiyor.