Süper Lig'de ara transfer döneminde takımlar kadrolarını güçlendirmeye devam ediyor. Ligin flaş takımlarından Fatih Karagümrük devre arası transferlerine devam ediyor. Andrea Bertolacci ve Emre Çolak'ın alan İstanbul ekibi, son olarak Fenerbahçe'den 2002 doğumlu sol kanat oyuncusu Serhat Ahmetoğlu'nu transfer etti.

Karagümrük "Serhat Ahmetoğlu, Karagümrük’te... Takımımız, 2002 doğumlu, Fenerbahçe altyapısında yetişen Serhat Ahmetoğlu’nu kadrosuna kattı. Sportif Direktörümüz Murat Akın’ın imza attırdığı Serhat, Türk Milli Takımı’nın çeşitli yaş gruplarında da görev aldı. Artık Süper Lig’de Karagümrük forması giyecek olan Serhat Ahmetoğlu’na başarılar dileriz." ifadeleriyle transferi açıkladı.