İstanbul ekibi İtalyan futbolcu Fabio Borini’yi transfer ettiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından bir video ile transferi açıklayan Kırmızı-Siyahlılar paylaşımında, “The Italian Job (İtalyan işi) Fabio Borini Karagümrük’te” ifadesini kullandı. Chelsea, Liverpool ve Milan gibi devlerde forma giyen 29 yaşındaki sol kanat geçen yıl devre arasında Verona’ya gitmişti. Borini sezonun ilk yarısında boştaydı. Süper Lig’de ara transfer 5 Ocak’ta 1 Şubat’ta sona erecek.