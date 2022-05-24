Karagümrük, Emiliano Viviano’nun sözleşmesini uzattı

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, İtalyan file bekçisi Emiliano Viviano’nun sözleşmesini 1 yıl uzattığını duyurdu.

İstanbul ekibinden yapılan açıklama şu şekilde:

2021/2022 sezonu 38 Süper Lig maçında 90 dakika forma giyen tek futbolcu olan takımımızın kaptanlarından Emiliano Viviano’nun sözleşmesini 1 yıl uzattık.

Ligin en çok kurtarış yapan kalecisi olan Emiliano Viviano, 2022/2023 sezonu sonuna kadar takımımızın formasını giyecek. Viviano’ya yeni sezonda Karagümrük forması altında başarılar dileriz.