Karagümrük deplasmanda güldü

TFF 1. Lig’in 15’inci haftasında Fatih Karagümrük deplasmanda Boluspor'u 2-0 yenmeyi başardı. Bu sonuçla Fatih Karagümrük puanını 23 yaptı ve üst sıralardaki yerini korudu. Boluspor ise 11 puanda kaldı.





Maçtan dakikalar

2. dakikada sağ kanattan Melih Okutan'ın kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde İsmail Konuk’un kafa vuruşunu kaleci Saranov çeldi.

12. dakikada Fatih Karagümrük’ün atağında ceza sahası içinde topla buluşan Darri, kaleciyi geçerek topu ağlara gönderdi. 0-1

35. dakikada topla birlikte ceza sahasına giren Ramazan Civelek’in yerden sert şutunda top filelere gitti. 0-2

59. dakikada, Mustafa Eskihellaç’ın ortasında ceza sahası içinde Batuhan Altıntaş’ın kafa vuruşu auta çıktı.

87. dakikada ceza sahası dışından Darri’nin sert şutunda top kalecinin müdahalesinin ardından üst direğe çarparak kornere gitti.





Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Hakan Ceylan xx, Deniz Turgut xx, Murat Temel xx

Boluspor. Hakan Canbazoğlu xx, Cumali Bişi xx, İsmail Konuk xx, Ümit Kurt xx, Fethi Özer xx, Dodo xx (Sami Can Keskin dk. 73 xx), Shukurov xx (Batuhan Altıntaş dk. 46 xx), Melih Okutan xx, Bilal Kısa xx, Mustafa Eskihellaç xx (Gökhan Sazdağı dk. 67 xx), Poepon xx

Yedekler: Yavuz Aygün, Seth, Mutlu Güler

Fatih Karagümrük: Saranov xx (Aykut Özer dk. 62 xx), Koray Altınay xx, Fatih Kuruçuk xx, Dobrovoljc xx, Bülent Cevahir xx, Arif Morkaya xx, Zeki Yıldırım xx, Sabo xx (Çağrı Ortakaya dk. 88 ?), Ramazan Civelek xxx, Darri xxx, Emeghara xx (Turgut Doğan Şahin dk. 81 ?)

Yedekler: Sosseh, Efe Tatlı, Sercan Yıldırım, Abdulhamit Yıldız, Barış Özbek

Goller: Darri (dk. 12), Ramazan Civelek (dk. 35) (Fatih Karagümrük)

Sarı Kartlar: Koray Altınay, Erik Sabo (Fatih Kuruçuk (Fatih Karagümrük), Melih Okutan, Mustafa Eskihellaç, Cumali Bişi, Bilal Kısa (Boluspor)

Faruk Çidem BOLU (İHA) -



