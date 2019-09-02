Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, TFF 1. Lig’in 3. haftasında sahasında Ekol Göz Menemenspor’la 1-1 berabere kaldıkları maçta, hakem kararlarını eleştirdi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Canel, "Hakkımız olan galibiyeti kaçırdığımız için üzgünüz. İlk yarı iyi mücadele edip, oyunu elimizde tutuk. İkinci yarının başında golü attık. Hakem bizim penaltımızı vermedi ve rakibe de olmayan pozisyonda penaltı verdi. Bizim hakkımızın gasp edildiğini düşünüyorum. Video Yardımcı Hakem sistemi olsaydı, hakem pozisyonları görür ve olamayan penaltıyı iptal ederdi. Bizim lehimize olan penaltıyı da verirdi. Bizi hedefimizden kimse döndüremez. Ligin 3. haftasında hakemlerle böyle uğraşmak bizi bayağı yordu." şeklinde görüş belirtti.