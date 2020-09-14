Karagümrük bombayı patlatıyor! Biglia...

Zukanovic, Mevlüt Erdinç, Vato, Aatif, Enzo Roco gibi birçok önemli transfere imza atan Süper Lig'in yeni ekibi Karagümrük, sezonun ilk maçında Yeni Malatyaspor engelini 3-0'lık net galibiyetle geçmeyi başarmıştı. İtalyan basını da transfer çalışmalarını sürdüren Kırmızı-Siyahlı ekip için flaş bir iddia ortaya attı. Arjantinli yıldız orta saha oyuncusu Lucas Biglia'nın, Karagümrük ile 2 yıllı kanlaşmaya vardığı ve bu hafta Türkiye'ye geleceği belirtildi.

Sözleşmesi sona erdi

Futbola Argetinos Juniors'ta başlayan ve ardından İndependiente'ye transfer olan Biglia, daha sonra Avrupa'da Anderlecht, Lazio ve Milan formaları giymişti. Geçtiğimiz günlerde Milan ile sözleşmesi sona eren Biglia'nın bonservis bedeli bulunmuyor. 34 yaşındaki futbolcu, kariyerinde 58 kez Arjantin Milli Takımı'nda oynayıp 1 de gol attı.