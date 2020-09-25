Karagümrük - Başakşehir maç sonucu: 2-0

Süper Lig'de 3. haftanın açılış maçında Karagümrük son şampiyon Başakşehir'i 2-0 mağlup etmeyi başardı

Maçın özeti şöyle;

Mücadele başladı.

8. dakikada savunmadan atılan uzun pasta Zukanovic’le girdiği hava topu mücadelesini kazanan Crivelli ceza sahası içinde çaprazdan düzeltip vurdu, kaleci Viviano gole izin vermedi.

12. dakikada Visca’nın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Demba Ba dönerek vuruşunu yaptı ancak top az farkla yandan auta çıktı.

18. dakikada Biglia’nın pasında hareketlenen Lichaj sağ kanattan ceza sahası içine gönderdi. Bu noktada müsait pozisyondaki Mevlüt, topu istediği gibi kontrol edemeyince mutlak bir şanstan yararlanamadı.

21. dakikada sağ kanatta topla buluşan Visca, son çizgiye inip ceza sahasına gönderdi. Kale önünde bulunan Crivelli net pozisyonda topu ıska geçti.

28. dakikada sol kanatta topla buluşan Sabo ceza sahasına çevirdi. Ramazan’ın üstünden atladığı top Ndao’da kaldı. Bu futbolcunun yerden şutunda top az farkla auta gitti.

İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.

İkinci yarı başladı

47.dakikada Karagümrük sol kanattan köşe vuruşu kullandı.Kullanılan köşe vuruşunda arka direğe sektirilen topu Enzo Roco ağlara yolladı. 1-0

50.dakikada Hasan Ali'nin sol kanattan yaptığı ortasına Demba Ba kafayı vurdu, şutu direk dibinden dışarı gitti.

81.dakikada İrfan Can Kahveci rakibine yaptığı faulün ardından ikinci sarı karttan oyun dışında kaldı.

90.dakikada Ndao'nun pasıyla ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Sabo'nun uzak köşeye vuruşu direğe de çarpıp ağları havalandırdı.

Karagümrük - Başakşehir ilk 11'ler...

Fatih Karagümrük: Viviano, Lichaj, Roco, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Ramazan Civelek, Ndao, Sabo, Darri, Mevlüt Erdinç

Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Ponck, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, İrfan Can, Mahmut, Visca, Kerim Frei, Crivelli, Demba Ba



