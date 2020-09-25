Karagümrük - Başakşehir (CANLI)

Süper Lig'de 3. haftanın açılış maçında Karagümrük ile Başakşehir karşı karşıya geliyor.. Fatih Karagümrük, 36 yıl sonra yükseldiği Süper Lig’de ilk hafta maçında Yeni Malatyaspor’u 3-0 mağlup ederek sezona iyi bir başlangıç yaptı. Fatih Karagümrük ikinci hafta maçında ise deplasmanda Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldı. Son şampiyon Medipol Başakşehir ise ligin ilk iki haftasında Hatayspor ve Galatasaray’a 2-0’lık skorlarla mağlup oldu.

Mücadele başladı.

7.dakikada Başakşehir'de kaleci Mert'in uzun pasını kontrol eden Crivelli'nin ceza sahasının sağ çaprazından çektiği şutunu kaleci Viviano kurtardı.

10.dakikada Demba Ba'nın ceza yayı üzerinden çektiği şut yandan dışarı gitti.

27.dakikada Karagümrük'te Ndao'nun ceza sahasının sağ çaprazından çektiği şut uzak köşeden dışarı çıktı.





Karagümrük - Başakşehir maçı hangi kanalda?

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan ve saat 20:00'de başlayan karşılaşma beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanıyor.

Karagümrük - Başakşehir ilk 11'ler...

Fatih Karagümrük: Viviano, Lichaj, Roco, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Ramazan Civelek, Ndao, Sabo, Darri, Mevlüt Erdinç

Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Ponck, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, İrfan Can, Mahmut, Visca, Kerim Frei, Crivelli, Demba Ba



