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Karagümrük-Antalyaspor maçının stadı değişti

Süper Lig'in 38. haftasındaki Fatih Karagümrük-Fraport TAV Antalyaspor maçı Bursa'da oynanacak.

26 Nisan 2021, Pazartesi 18:36 Son Güncelleme:
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Karagümrük-Antalyaspor maçının stadı değişti

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre Fatih Karagümrük, Antalyaspor'u 28 Nisan Çarşamba günü Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda ağırlayacak. Kırmızı-siyahlılar, son zamanlarda iç saha maçlarını oynadığı Atatürk Olimpiyat Stadı'nı, 29 Mayıs'ta yapılacak UEFA Şampiyonlar Ligi Finali nedeniyle kullanamayacak.

36 yıl sonra yükseldiği Süper Lig 'de kendisiyle özdeşleşen Vefa Stadı'nı Süper Lig kriterlerini karşılamadığı gerekçesiyle kullanamayan Fatih Karagümrük, iç saha maçlarını Atatürk Olimpiyat Stadı'nın yanı sıra Ülker, Esenyurt Necmi Kadıoğlu, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan, Vodafone Park ve Kocaeli statlarında oynamıştı.

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