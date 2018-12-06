Fatih Karagümrük ile Akhisarspor Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında İstanbul'da karşı karşıya geliyor. Sezona flaş transferlerle giren ve Türkiye Kupası'nda yoluna devam eden TFF 2. Lig ekibi Karagümrük sahasında taraftarının desteği ile Akhisarspor'u eli boş göndermenin hesaplarını yapıyor. Akhisarspor ise ilk maçta avantajlı skoru elde etmek istiyor.

Karagümrük - Akhisarspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanaca ve saat 15:00'te başlayacak mücadele Aspor'dan canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

İki takım arasındaki mücadeleyi Serkat Tokat yönetecek. Erdinç Sezartam ve Önder Yılmaz ise maçın yardımcı hakemliğini yapacak.

İki takımın 11'leri...

Fatih Karagümrük: Murat, Fatih, Abdülhamit, Hüseyin, Murat Ceylan, Youssef, Erkan Zengin, Gökay Iravul, Ufuk, Ramazan Civelek, Burak Göksel

Akhisarspor: Bora Körk, Vrsajevic, Caner Osmanpaşa, Kadir Keleş, Aykut Çeviker, Eray, Onurcan, Regattin, Göksu, Bokila, Larsson



