Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük transferde bombayı patlattı...

Kırmızı-siyahlı kulüp, bir dönem Galatasaray ve Beşiktaş 'ın da gündemine gelen ve bonservisi elinde olan Ahmed Musa ile anlaşmaya vardı.

Nijeryalı forvetin transferinin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor. CSKA Moskova ve Leicester City gibi önemli kulüplerde forma giyen 28 yaşındaki futbolcu, forvetin yanı sıra kanatlarda da görev alabiliyor.

İkinci Başkan Serkan Hurma transfer ateşini yaktı

Karagümrük İkinci Başkanı Serkan Hurma sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Biz bayram için hazırız! Taraftarımız da hazırlansın, bayram hediyeleri yolda" diyerek transfer ateşini yaktı. (Skorer)