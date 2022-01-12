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Karagümrük, Abdoulaye Toure'yi kadrosuna katıyor

Ara transfer döneminde 23 yaşındaki Hırvat orta saha Kristijan Bistrovic'i kadrosuna katan Fatih Karagümrük'ün, Serie A ekiplerinden Genoa'da forma giyen Abdoulaye Toure ile de anlaşmaya vardığı iddia edildi.

12 Ocak 2022, Çarşamba 18:04 Son Güncelleme:
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Karagümrük, Abdoulaye Toure'yi kadrosuna katıyor

Ara transfer döneminde 23 yaşındaki Hırvat orta saha Kristijan Bistrovic'i kadrosuna katan Fatih Karagümrük'ün, Serie A ekiplerinden Genoa'da forma giyen Abdoulaye Toure ile de anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Nicolo Schira'nın haberine göre Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Genoa ile Abdoulaye Toure'nin kiralık olarak transfer edilmesi için anlaşmaya vardı. Anlaşmada 1 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunun da bulunduğu belirtildi.

27 yaşındaki Fransız önlibero, bu sezon İtalyan ekibinde 9 maçta forma giydi.

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