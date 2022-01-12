Ara transfer döneminde 23 yaşındaki Hırvat orta saha Kristijan Bistrovic'i kadrosuna katan Fatih Karagümrük'ün, Serie A ekiplerinden Genoa'da forma giyen Abdoulaye Toure ile de anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Nicolo Schira'nın haberine göre Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Genoa ile Abdoulaye Toure'nin kiralık olarak transfer edilmesi için anlaşmaya vardı. Anlaşmada 1 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunun da bulunduğu belirtildi.

27 yaşındaki Fransız önlibero, bu sezon İtalyan ekibinde 9 maçta forma giydi.



