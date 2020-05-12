Bahar mevsiminde avuç avuç tüketilen Karadut meyvesi oldukça lezzetlidir. Tabii sadece lezzetli olmakla kalmaz aynı zamanda sağlık açısından birçok fayda sunmaktadır. Üstelik kırmızı Karadut ile beraber ayrıca beyaz ve mavi ile siyah karadutlar da yine hem lezzetli hem de faydalıdır. İpek böceklerinin çok sevdiği Karadut kış aylarında dökülmek ile beraber bahar mevsiminde yenilen çıkar. Özellikle mayıs ayında çok yoğun bulunan Karadut; Afrika, Asya ile beraber Amerika'nın sıcak bölgelerinde yoğun olarak yetişmektedir.

Karadutun faydaları nelerdir?

Karadutun faydaları saymakla bitmez. İnsan sağlığı açısından pek çok ayrıcalık sunması ile beraber lezzeti eşliğinde mutlaka düzenli olarak tüketilmesi gerekir. Üstelik her yaştan kadın erkek ve çocuk fark etmeden rahatlıkla tüketilebilir. Herhangi bir yan etki ya da zararlı bölümü bulunmamak suretiyle Türkiye'nin dört bir tarafında en çok tüketilen meyveler arasında yer almaktadır.

En önemlisi karadut vitamin ve besin kaynağıdır. Sadece bir karadut içerisinde 60 kalori bulunur. Bu sayede çok daha hafif ve lezzetli şekilde karadutlar tüketilmektedir. Özellikle şekeri glikoze dönüştürmek suretiyle vücudun ihtiyaç duyduğu enerji kaynağını barındıran karbonhidrat içermektedir. Aynı zamanda demir alımını artırır ve dokulara daha etkin şekilde oksijen gitmesini olanak verir. Diğer taraftan Karadut K ve C vitamini bakımından zengin mineral yapısına sahip. Böylece doku gücünü artırmak suretiyle kolajen sentezi konusunda da ön plana çıkar. Bu doğrultuda maddeler halinde belli başlı bazı faydalarından bahsetmek mümkün.

- Sindirim sağlığını geliştirir.

- Kötü kolesterolün düşmesine imkan verir.

- Kan şekeri seviyesinin kontrol altında tutar.

- Kanser riskini azaltır.

- Bağışıklığı güçlendirir.

- Grip ile beraber soğuk algınlığından korur.

- Karaciğer sağlığını güçlendirir.

Bu gibi pek çok farklı ayrıcalığı ile beraber Karadut insan sağlığı konusunda önemli bir potansiyel teşkil etmektedir. Diğer taraftan Karadut belli başlı bazı hastalıklar için de önemli bir savunma mekanizması oluşturmaktadır. Vücudumuzu hastalıklara karşı ihtiyaç duyduğu mineral yapısını sağlama konusunda önemli bir potansiyel teşkil etmektedir.

- Anemi tedavisi,

- Aknelerden kurtulma imkanı,

- Kuru ve hassas ciltler için bakım,

- Yüksek bağışıklık sistemi,

- Saçın beyazlamasını geciktirme,

- Karaciğer hastalıklarına karşı önlem,

Daha sayılabilecek pek yok hastalık ile beraber cilt tedavileri için önemli bir potansiyel teşkil etmektedir.

Karadut özü, şurubu ve pekmezi ne işe yarar?

Karadut bir meyve olarak yenmesinin yanı sıra aynı zamanda şurubu ve pekmezi ile beraber özü üzerinden de tüketilebilmektedir. Özellikle şurup haline getirmek suretiyle Karadut meyvesinin yararlarından faydalanmak mümkündür. Böylece birçok hastalığa karşı önemli bir bağışıklık sistemi oluştururken, lezzetli şekilde tüketme şansı yakalanır. Bireysel olarak elde edilmek suretiyle pek çok farklı yerden temin edilerek ayrıca özü de yine farklı kullanım yöntemleri üzerinden sağlık için ele alınabilmektedir.

Özellikle Karadut pekmezi ülke çapında yoğun olarak üretilmektedir. Günümüzde meyvelerden elde edilen pekmez pek çok farklı fayda sağlamaktadır. Uzun kaynama ve süzme süreci ile beraber Karadut üzerinden elde edilecek pekmez, sağlıklı şekilde evde aile ile beraber tüketilebilir. Şurup niyetine kahvaltılarda tüketilebilecek bir gıda olarak, bütün lezzetiyle karadut pekmezi bir adım öne çıkmaktadır. Bu doğrultuda pek çok farklı faydasından bahsetmek mümkündür.

- Kansızlık giderici etki yaratmaktadır.

- Ağız yaralarını önleyici potansiyel sağlar.

- Karbonhidrat üzerinden vücut için gerekli enerjiyi sağlar.

- Düzenli şekilde bağırsakların çalışmasına imkan verir.

- Farklı vitamin ve mineraller ile beraber vücut direncini korur.

- Pek çok farklı zararlı ile beraber enfeksiyonu temizler.

- Solunum yollarını rahatlatıcı bir etkisi bulunmaktadır.

- Özellikle anne sütüne destekleyici bir olanak sunar.

- Kolesterolü dengeleyici bir etki yaratır.

Bu gibi özellikler ile beraber karadut pekmezinin yanı sıra şurubunu ve özünü de tüketme şansını elde edebilirsiniz. Her açıdan tamamen doğal bir besin kaynağı olarak vücudun ihtiyaç duyduğu pek çok mineral ile vitamini taşımaktadır.



