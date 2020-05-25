Karadut ağacının Latince adı Molus Alba'dır. Halk arasında genellikle kırmızı olduğu bilinse de mavi, beyaz ve siyah renkli olanları da vardır. Karadut ağaçları yılda yaklaşık olarak 10 metre kadar büyüyebilir. Tam olgunluğuna ise 30 metrede ulaşmaktadır. Karadut ağacının yaprakları ipek böcekleri için vazgeçilmez besin kaynağıdır. Karadut meyvesi ise birkaç ay içerisinde olgunlaşarak Mayıs ayında tüketilecek kıvama ulaşır.

Karadut suyunun faydaları nelerdir?

Karadut suyunun insan sağlığına dair bilinen birçok faydası vardır. Bunun yanı sıra tadının lezzetli olması da her zaman tercih sebebi olmuştur. Karadut meyvesi oldukça fazla vitaminler ve besinle doludur. Bir fincan kadar karadut yaklaşık olarak 60 kalori içermektedir. Bu oran karadutların lezzetli ve hafif olan bir yiyecek yapar. Karadut, şekerin glikoza dönüştürülmesini sağlayan karbonhidratlar içerir. Bu sayede de hücre için enerji üretimi sağlanır.

İçeriğinde K vitamini bulunduran karadut, kemik gelişiminde de oldukça faydalıdır. Kan pıhtılaşması için de K vitamini varlığı oldukça önemlidir. Karadut ve karadut suyunun tüketilmesi ile vücut içerisine demir alınımı artırılır ve oksijenin dokulara yeterli miktarda dağıtılmasını sağlar.

K vitamininin yanı sıra karadut meyvesi ve karadut suyunca bol miktarda C vitamini bulunmaktadır. C vitamini vücudumuzun doku gücünü artırarak kollajen üretimini de artırmaktadır. Karadut, Riboflavin içerir. Riboflavinler dokuları serbest radikallerden korur ve oksijenin vücutta dağıtılmasında yardımcı bir rol üstlenirler.

Karadut suyu ne işe yarar?

Vücudun sindirim sistemini düzenler. Kabızlığın giderilmesinde aktif olarak kullanılır. Kilo problemi yaşayan kişilerin özellikle karadut tüketmelerinde oldukça fayda vardır. İyi bir kilo kontrol sağlayıcısıdır. Kilo kontrolünde kullanılma sebebi, iyi bir lif kaynağı olmasıdır. Şişkinlik ve de mide kramplarının tedavisinde oldukça etkilidir.

Kolesterolün düşürülmesinde de kullanılan karadut, kardiyovasküler hastalıkları ile ilgili problemlerin önlenmesinde etkin rol oynamaktadır.

Bünyesinde barındırdığı karbonhidratlar sayesinde şekerin glikoza dönüştürülmesini sağlayan karadut, bu sebeple kan şekeri seviyelerinin düzenlenmesinde de etkilidir. Karadut bünyesinde bulunan bazı kimyasallar, tip 2 diyabet hastalığının tedavilerinde kullanılmakta olan ilaçlara benzemektedir.

Karadut, vücut hücrelerinde kanser oluşumu riskini azaltır. Kanser oluşumunun önüne geçer. İçeriğinde bulunan antioksidan maddelerin varlığı ile tümör hücrelerinin büyümesine engel olur. Karadut meyvesinin, tiroid, cilt kanseri, prostat kanseri ve kolon kanseri ile mücadelede aktif rol aldığı bilinmektedir.

Bağışıklık sisteminin güçlü kalmasında yardımcı olur. İçerisinde alkaloidler bulunan karadut bağışıklık sisteminin gelişmesine yardımcı olmaktadır. Aynı zamanda C vitamini deposu olması sebebi ile müthiş bir bağışıklık güçlendirici özelliktedir.

Karadut, bünyesinde bol miktarlarda antioksidanlar içerir. Antioksidan maddelerin antibiyotik özelliği olduğundan dolayı kalp krizi riskini de azaltmaktadır. Aynı zamanda bu meyve kan basıncını da kontrol etmektedir.

Soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklardan korunmada oldukça etkilidir. Eskilerde bu meyve, soğuk algınlığı tedavilerinde ilaç olarak kullanılmaktaydı.

Yeterli oranlarda tüketilmesi halinde karaciğerin arındırılmasına yardımcı olacaktır. Karaciğer için gerekli olan demiri bol miktarda bulundurmaktadır.

Demir açısından zengin olan karadut, anemi yani kansızlık için birebirdir. Ciltte melanin sentezinin artırılmasını sağlayarak cildin nem dengesini korur, gözenekleri açar ve ciltte bulunan toksinlerin atılmasını sağlar. Kuru cilt tipine sahip olan kişilerde cildin onarılması işlemini gerçekleştirir. Bu problem için günde bir kase kadar karadut tüketmek farkı gözlemlemek için yeterli olacaktır.

Saçların beyazlama hızı yavaşlatır.

Karadut suyu nasıl kullanılır?

Karadut suyunun bilinen birçok faydası bulunmaktadır. Kullanım şekilleri olarak karadut suyunu, ister içerek, ister gargara yaparak, isterse cilde sürülerek kullanılabilmektedir. Sabah saatlerinde aç karına bir bardak karadut suyu içmek, bağırsak ve midede oluşan problemlerin giderilmesinde oldukça faydalı olacaktır. Yemek yedikten sonra tüketilen karadut suyu ise vücudun enerji seviyesini arttırır ve yemeklerden sonra oluşan miskinlik durumunu ortadan kaldırır.

Çabuk bozulan ve hassas bir yapıya sahip olan karadut suyunu, konsantre hale getirip daha uzun süre saklayabilirsiniz. Konserve yöntemi ile yapılan karadut suları aylar boyunca saklanabilmektedir.